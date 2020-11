Bonus Mobilità e click day. Il sito del Ministero va in down al primo giorno

Via al Bonus Mobilità. Ma il sito crolla dopo nemmeno un minuto. Per chi da martedì 3 novembre ha acquistato o intende acquistare una bicicletta e vuole richiedere il bonus sul sito www.buonomobilita.it con l’applicazione predisposta dal Ministero dell’Ambiente, una cattiva sorpesa. Ed è meglio che per ora non vada troppo veloce. Né in bici, né in monopattino. Il sito è down e non risponde già dal primo giorno di messa online. Del resto tanti nutrivano dubbi sulla modalità scelta del click day. Per chi pensava di presentare la domanda e ottenere fino a 500 euro di rimborso o di sconto sull’acquisto del mezzo, anche con pedalata assistita, o di altri mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, segway, hoverboard o servizi di mobilità condivisa, c'è già una prima grana da risolvere.

Insomma al governo Conte non ne va bene una. Almeno con l'informatica e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Fra il caos – comprensibile in realtà – creato al sistema Inps nei primi giorni di aprile per processare le milioni di prestazioni di welfare predisposte causa covid, fino all'app Immuni che tutti devono scaricare per combattere la pandemia ma non funziona, ora è il turno della mobilità. La procedura già di per sé non è super snella: per ottenere il rimborso o il buono digitale è necessario registrare anche i dati del conto corrente bancario. Inoltre, per quel che riguarda coloro che hanno già effettuato l’acquisto, fa fede la data di inserimento della domanda e non quella dell’emissione dello scontrino.

La domanda per ottenere il bonus bici può essere presentata dai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione e Provincia, nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto di 50 mila abitanti) e nei comuni con più di 50 mila abitanti. Per concedere il bonus, il governo ha stanziato sin qui 210 milioni di euro: il Ministero dell’Ambiente, però, vorrebbe inserire nuovi fondi nella prossima legge di bilancio.

Il governo prova a correre sui provvedimenti. Ma che ci fosse bisogno di un limite all'esuberanza degli avventori dei monopattini di ultima generazione, che sfrecciano a 25 km orari per le strade di Milano o Roma, è vero. Con il sito in down il problema è stato risolto alla radice.