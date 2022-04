Brescia: scappa dal tribunale in attesa di essere processato

Un 30enne nordafricano e' scappato dal tribunale di Brescia mentre attendeva di essere giudicato in un processo per direttissima. L'uomo era stato arrestato ieri sera dalla Polizia locale con 14 grammi di droga. L’uomo non sarebbe stato ammanettato correttamente. Qualche minuto dopo la fuga l’uomo è stato avvistato al Parco Tarello, gli agenti però non sarebbero riusciti a trovarlo.

