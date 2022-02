Brescia, senza green pass in banca: picchia carabiniere e si chiude in casa

In banca senza mascherina e senza green pass, si barrica in casa per evitare il processo

Ieri una donna di 50 anni è entrata in banca senza mascherina e senza green pass. Su richiesta dell'istituto bancario di Iseo sono arrivati i carabinieri, ma la donna ha affermato di non riconoscerne l'autorità e ha dato un calcio a un militare. Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che questa mattina era previsto il processo per direttissima, i carabinieri sono andati a prenderla ma la cinquantenne si è barricata in casa a Rodengo Saiano, nel bresciano. Il processo è stato fissato per il primo marzo e l'arresto è stato convalidato, anche se la donna resta in libertà. A riportare l'episodio è stato il quotidiano online bresciaoggi.it.