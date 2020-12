Brescia: uccide moglie per 'delirio di gelosia', Tribunale: è una patologia

"In attesa della stesura della motivazione della sentenza, serve tenere doverosamente distinti i profili del movente di gelosia, dal delirio di gelosia, quale situazione patologica da cui consegue una radicale disconnessione dalla realta', tale da comportare uno stato di infermita' che esclude, in ragione elementare principio di civilta' giuridica, l'imputabilita'", cosi' ha precisato in una nota ufficiale il tribunale ordinario di Brescia per spiegare l'assoluzione di Antonio Guzzini, 80enne bresciano che nell'ottobre 2018 ha ucciso la moglie Cristina Maioli.

Ieri l'uomo e' stato prosciolto perche' ritenuto "incapace di intendere e volere". Il tribunale ha quindi ricordato che il movente di gelosia e' "ben noto alla Corte di Assise di Brescia che proprio in ragione di tale concezione distorta del rapporto di coppia nel recente passato ha irrogato in due occasioni la pena dell'ergastolo". Per l'assoluzione di Gozzini, nel corso delle indagini preliminari, i consulenti del pubblico ministero della difesa hanno concluso concordemente, sostenendo che "la patologia delirante di cui era ed e' tuttora portatore Gozzini escludeva ed esclude in radice la capacita' di intendere e volere con specifico riferimento al fatto commesso". Da qui la sentenza di assoluzione che ha spinto il Ministero ad inviare gli ispettori per accertamenti.

Uccise moglie: Roia, gelosia non incide su imputabilita'

"Sembra che l'uomo sia stato dichiarato incapace di intendere e volere perche' i consulenti della difesa hanno riscontrato un vizio totale di mente che certamente non puo' risiedere negli stati emotivi e passionali (e la gelosia ne e' il classico esempio) che per legge (art. 90 c.p.) non possono incidere sulla imputabilita'". Cosi' il magistrato milanese Fabio Roia, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, commenta l'assoluzione per 'incapacita' di intendere e di volere' a causa di un vizio di mente totale per quello che il suo legale aveva definito 'delirio di gelosia' di Antonio Gozzini, assolto nel processo in cui era imputato per avere ucciso la moglie.

"La recente decisione della Corte di Assise di Brescia che sostanzialmente non punisce un ennesimo femminicidio desta non poche perplessita' - scrive Roia in una nota - anche se per una corretta valutazione dei fatti occorre leggere le motivazioni della sentenza. Intanto pero' si crea una sensazione frustrante e forse un messaggio poco corretto. Perche' allora non adottare - e' la sua proposta - per tali casi che sono ovviamente di grande interesse pubblico per la sensibilita' dei temi trattati, una informazione provvisoria sul ragionamento che hanno portato i giudici alla decisione ? E' un metodo che viene gia' adottato dalla Corte Costituzionale e da quella di Cassazione e che serve molto a far capire all'opinione pubblica la decisione". "Quando c'e' un femminicidio - aggiunge - si tenta sempre di percorrere la strada dell'assenza dell'imputabilita' trasformando un movente culturale (uccido perche' non accetto di perdere la cosa-donna) in un delirio di follia con una pericolosa medicalizzazione del processo che tende a trasferire la decisione a consulenti di parte - come sembrerebbe in questo caso- o a periti d'ufficio. In assenza di prove certe di un disturbo psichiatrico preesistente il ricorso ad indagini sulla imputabilita' dovrebbe essere infatti visto come un fatto eccezionale e non gia' come una normalita' del processo. Cio' avviene perche' in presenza di un gesto percepito come fortemente anormale e brutale ci si aggrappa alla labile categoria della follia con conseguenze sul piano culturale e della giustizia a volte irrazionali.