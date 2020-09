Camaiora: "Lo stop al burocratese primo antidoto alla corruzione"

«Si parla da anni di Anticorruzione e Trasparenza, la Pubblica amministrazione è addirittura obbligata a redigere piani triennali su anticorruzione e trasparenza che, come se non bastasse, devono essere aggiornati ogni anno. Alla prova dei fatti, però, l’anticorruzione sconta una prevenzione spesso affidata a un formalismo mal sopportato dai dirigenti e funzionari, che ne subiscono solo aggravi e farraginosità e la trasparenza è… questa sconosciuta! Per molti, trasparenza è pubblicare più o meno disordinatamente enormi moli di dati e informazioni sui siti internet, col risultato che in teoria tutto è disponibile e, in pratica, molti dati ed elementi necessari al cittadino per esercitare i propri diritti sono quasi irreperibili».

Andrea Camaiora è un giornalista e un consulente in comunicazione strategica. Ha fondato pochi anni fa lo studio The Skill e si è specializzato in comunicazione di vicende mediatico giudiziarie, di crisi e in comunicazione trasparente, elaborando per primo in Italia protocolli di semplificazione dei linguaggi tecnico amministrativi (burocratese, legalese, tecnichese) utili a rafforzare la compliance nel settore privato e in quello pubblico. I colleghi con un po’ di memoria ricordano il suo passato da comunicatore politico al fianco di figure potenti della Seconda Repubblica e la sua lunga frequentazione della Camera dei Deputati.

Lei insegna Comunicazione trasparente al master Anticorruzione dell’università di Roma Due – “Tor Vergata”. Può spiegarci in cosa consiste e perché è così importante?

“Semplificare i linguaggi, senza tradire il significato giuridico o tecnico di partenza, significa realizzare un’operazione di legalità e democrazia. Per esercitare i propri diritti, bisogna anzitutto capire quali sono. Se mi arrestano in Italia, che è il mio Paese, e mi leggono i diritti di cui dispongo, posso difendermi efficacemente dalle accuse che mi vengono rivolte perché capisco perfettamente tutto ciò che mi viene detto. Se la stessa cosa accade in Giappone e nessuno mi spiega cosa sta farfugliando il solerte agente nipponico, la lettura di quei diritti non mi consentirà affatto di tutelarmi. Problemi come questo, senza l’attenuante degli ideogrammi giapponesi ma con l’aggravante, piuttosto, di un linguaggio inutilmente opaco, capitano tutti i giorni. Si rivolgono a noi aziende ed enti pubblici per rendere più efficaci e comprensibili i testi di bandi, contratti, regolamenti, avvisi, rimuovendo anche il rischio di incappare in un’inchiesta perché – pur agendo nel rispetto della legge – si comunica in modo confuso e opaco e si sollevano sospetti e diffidenze negli inquirenti, che sono magari indotti da falsi indizi a procedere a svolgere accertamenti quando non, addirittura, a costruire teoremi accusatori fondati da banali misunderstanding”.

Come si inverte la rotta?

“Bisogna far uscire dirigenti e funzionari dalla comfort zone di terminologie autoreferenziali e costrutti sintattici arzigogolati. La parola chiave è semplicità. Spesso i soggetti che avrebbero bisogno del nostro aiuto avrebbero semplicemente dovuto fare scuole elementari e medie migliori, nelle quali avessero insegnato loro a prediligere discorsi diretti, evitare inutili perifrasi e incisi, usare in modo corretto ed essenziale la punteggiatura”.

Qualche esempio?

«Le SS.LL. sono pregate di indicare al responsabile dell’U.r.p.a. i membri della commissione preposta al rilascio del patentino». Basterebbe scrivere: «Vi chiediamo di indicare al responsabile dell’ufficio regionale per le politiche agricole (Urpa) i membri della commissione per il rilascio del patentino». Le pare possibile dover leggere costrutti di questo tipo? Oppure: «Tali posizioni sono da identificare non tanto in diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dall’adozione di atti permissivi dell’amministrazione, ma in situazioni giuridiche suscettibili di trasformazione a seguito di atti di tipo suindicato». Ovvero: «I cittadini che vogliono iniziare un’attività devono chiedere autorizzazione alle amministrazioni competenti». Se comprendo una norma, un regolamento, un bando e se il linguaggio con cui comunica un’azienda è accessibile, ciò riduce gli spazi di malversazione e corruzione. La comunicazione può essere un potentissimo strumento di prevenzione dei comportamenti scorretti che sia i piani triennali anticorruzione e trasparenza, sia i cosiddetti modelli organizzativi derivati dalla legge 231/2001 si prefiggono di scongiurare”.

Bene, ma al di là della curiosità che una specializzazione come la sua suscita e al di fuori del contesto accademico, c’è veramente qualcuno che investe in una comunicazione più trasparente?

“Scherza? Noi riscontriamo l’interesse di un numero crescente di pubbliche amministrazioni e di aziende. E dopo alcuni mesi di ‘terapia’ i pazienti raccolgono i frutti della cura. Un esempio? Una rilevazione recente svolta dall’agenzia di ricerca e analisi dati InTwig per conto di ETRA spa, multiutility veneta che opera nel settore ambientale, ha concluso che – dopo un anno di nostro affiancamento relativamente all’attività di comunicazione – “la gestione della trasparenza e della legalità in ETRA rispetto al passato è migliorata per il 40,3% degli intervistati, mentre per il 54,5% è rimasta invariata ma confermandosi a livelli più che soddisfacenti. Applicare tutte le norme sulla trasparenza, dotarsi di un ufficio di Audit in grado di raccogliere le segnalazioni interne nella massima tutela dei dipendenti e dei fornitori su qualunque forma di presunto illecito si verifichi e comunicare tutto in modo efficace e trasparente ripaga insomma in termini di reputazione. L’azienda guidata dall’avvocato Andrea Levorato ha fatto la scelta coraggiosa di comunicare in modo cristallino anche aspetti scomodi come inchieste e procedimenti amministrativi per rafforzare con la chiarezza il rapporto con la comunità locale. E alla fine il cittadino utente valuta e apprezza”.