Camici a Regione Lombardia, mozione di sfiducia per Fontana in consiglio

E' atteso alle 10.30 di oggi l'intervento del governatore lombardo Attilio Fontana in consiglio: all'ordine del giorno ci sarebbe la discussione del bilancio, ma il presidente dovrebbe tenere un discorso per difendersi in merito alla inchiesta sui camici. Poco prima, alle 10, flash mob delle opposizioni. Il Movimento Cinque Stelle presenterà una mozione di sfiducia chiedendo le dimissioni, invocate anche dalla segreteria milanese del Pd.

L'inchiesta sulla fornitura di camici e la ricca eredità dalla madre

L'inchiesta sulla fornitura di camici da parte dell'azienda Dama del cognato di Fontana ha portato sotto i riflettori anche il tema collaterale della sostanziosa eredità ricevuta da Fontana da propria madre. Una somma di 5,3 milioni di euro provenienti da banche estere ma regolarizzati con lo scudo fiscale nel 2015. E' da un conto svizzero che Fontana ha tentato, senza successo, di inviare al cognato un bonifico da 250mila euro come personale risarcimento per la vicenda della fornitura dei camici, nel momento in cui tale fornitura era stata trasformata in donazione. Ed è questo tentato gesto che sta costando ora a Fontana l'iscrizione nel registro degli indagati per frode in pubblica fornitura. «Che vadano a vedere tutto quello che vogliono. Noi siamo tranquilli. È una eredità, scudata, regolarizzata, e assolutamente ufficiale», ha dichiarato il legale di Fontana, Jacopo Pensa. Oggi o domani l'avvocato incontrerà i magistrati per discutere di questo e di altri aspetti.

Le accuse al governatore

Fontana è accusato di frode anche perchè i camici ordinati da Regione erano 75mila euro ma ne sono arrivati solo 50mila. La Procura ritiene inoltre che l'idea di trasformare la vendita con affidamento diretto tramite Aria in donazione abbia visto parte attiva Fontana assieme al cognato Andrea Dini, impegnati a far svanire il conflitto di interessi presso la centrale acquisti regionale. Tanto che nella causale del bonifico da Fontana a Dini del 19 maggio era indicato un esplicito riferimento ai camici che il giorno dopo Dama decise di far donare. Bonifico non andato a buon fine, infine, per ragioni legate alle norme antiriciclaggio: l’invio del denaro fu bloccato dalla fiduciaria che lo segnalò alla Banca d’Italia, la quale a sua volta girò la pratica alla Procura. E lo stesso Fontana revocò il bonifico.

Fontana: "Nulla su cui basare falsi scoop mediatici"

Da Varese, dove ha trascorso il fine settimana, il governatore domenica è tornato ad esternare i propri pensieri su facebook: "Sono emotivamente coinvolto dall'abbraccio di solidarietà e di stima che mi avete manifestato per tutto il giorno. Centinaia di telefonate, migliaia di messaggi mi hanno supportato in queste ore in cui anche manifeste maldicenze hanno avuto facile vetrina. Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici. Adesso qualche ora di riposo, da domani si riprende come sempre il lavoro alla guida della Regione più bella del mondo".