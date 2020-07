Camici, ecco il legale di Maroni. Va a difendere il dg Bongiovanni

Chiamale se vuoi coincidenze. Secondo quanto ci risulta il difensore del quasi dimissionario direttore generale di Aria Bongiovanni è Domenico Aiello. Chi è Bongiovanni? E chi è Aiello? Il primo è il dirigente coinvolto nel presunto scandalo dei camici del cognato di Fontana. Ha chiesto alla Regione di essere assegnato ad altro incarico. I maligni dicono che lui non vuole che nessuno pensi che potrebbe occultare prove, essendo lui persona specchiata ed ex finanziere (peraltro, se qualcuno lo pensasse lo avrebbero già arrestato). Poi c’è Aiello. Domenico Aiello è uno degli uomini più vicini a Roberto Maroni. È stato il suo avvocato di fiducia durante l’esperienza in Regione. Il punto è che Maroni e Fontana sono molto amici. E che Maroni e Aiello sono come fratelli. Ma che tra Aiello e Fontana invece non corra buon sangue, a causa di passate vicende su Pedemontana e l’arbitrato di Strabag. Quindi che cosa vuol dire la nomina a difensore di Aiello da parte di Bongiovanni? Probabilmente nulla. Però fa riflettere e mormorare molti.

