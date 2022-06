Camici, Romanelli non firma l'atto. Il documento contro Fontana. SCARICA

Camici, Romanelli non firma l'atto. Il documento contro Fontana

I dettagli sono tutto. In un mondo rituale come quello della giustizia italiana basta la presenza o l'assenza di una firma a raccontare molte cose. Per esempio, sotto la richiesta di rivedere la decisione del giudice Chiara Valori che ha prosciolto Attilio Fontana, ci sono solo le firme dei due pm titolari dell'inchiesta: Carlo Scala e Paolo Filippini. Manca - e non è una mancanza da poco - la firma del Procuratore Aggiunto Maurizio Romanelli, che aveva il coordinamento delle indagini. Insomma, il vertice non ha firmato la richiesta - durissima nei toni - di rivedere la decisione di non processare Attilio Fontana. Perché non l'ha fatto? Le spiegazioni possono essere due.

Camici, Romanelli potrebbe non credere nel ricorso

La prima è - appunto - prettamente formale: rispetto dell'autonomia dei singoli magistrati. La seconda - invece - è sostanziale: Maurizio Romanelli o non crede nel ricorso oppure non intende mettere il proprio nome sull'atto stilato nel modo in cui è stato depositato. In entrambi i casi, non un buon viatico per il giudizio. Infine, c'è la posizione del nuovo Procuratore Capo Marcello Viola. Quasi impossibile che firmi un atto del genere in assenza del nome dell'aggiunto Romanelli, perché equivarrebbe a uno scavalcamento di ruolo impossibile nella liturgia delle aule di giustizia. Ammesso che mai si sarebbe voluto immischiare in una vicenda direttamente "ereditata" dal predecessore Francesco Greco. Più probabilmente - secondo rumors di Palazzo - ha lasciato la gestione del ricorso ai pm e all'aggiunto, che ha deciso di non firmarla.

Il lato politico della richiesta di rinvio a giudizio per Fontana

Poi c'è il lato politico della vicenda: che cosa significa per Attilio Fontana l'atto dei due pm? Di fatto, un rischio concreto di essere rinviato a giudizio. Sarà infatti un altro giudice a dover valutare la richiesta. E' pur vero che le motivazioni di Chiara Valori erano assai puntuali nel merito, e che un giudice dovrebbe prendersi la responsabilità di ribaltarle, ma questo può teoricamente avvenire. Tempo tecnico? Circa tre settimane, massimo un mese.

