Campo nomadi via Bonfadini, Bolognini: "Andava chiuso nel 2018"

“Recenti fatti di cronaca non fanno che confermare quello che abbiamo sempre pensato: il campo nomadi di via Bonfadini è un covo di illegalità, in cui viene ricettata merce rubata e chissà cos’altro, e, per questa ragione, va chiuso. Peraltro, il Sindaco Sala, quasi tre anni fa, nel maggio 2018, aveva annunciato di volerli chiudere, ma alle parole non sono seguiti i fatti”. Lo dichiara il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini.

“I campi nomadi in Via Negrotto – prosegue Bolognini –, Via Bonfadini e Via Chiesa Rossa sono veri e propri centri in cui l’illegalità prospera. É ormai sotto gli occhi di tutti che il modello dei campi autorizzati sia ampiamente fallito. Chiediamo quindi al Sindaco Sala – conclude – che, anche se con un ritardo di tre anni, dia un seguito alle sue parole, chiudendo finalmente e una volta per tutte questi campi”.