Candy gioca con le clip video per raccontare la sua idea di cucina

Candy lancia la campagna web e social “Simplify your Cooking”: venti video-ricette che racconteranno come realizzare piatti semplici e gustosi con l’aiuto di preziosi alleati che semplificano l’esperienza in cucina dei consumatori.

Con Simplify your Cooking, Candy realizza per la prima volta dei contenuti video che hanno l’obiettivo di intrattenere, formare e coinvolgere il consumatore in vere e proprie scuole di cucina digitali con due prodotti hero: il forno Smart Steam e il piano a induzione Wi-Fi.

Smart Steam, grazie alle sue straordinarie capacità di cottura e soprattutto alla funzione vapore, sfornerà focacce pizze e pane fatto in casa croccanti all’esterno e soffici all’interno, il tutto potendo parlare o interagire con il forno da remoto via App mentre le mani sono impegnate nella preparazione.