Candy lancia la campagna “Zero Pensieri” sulla gamma RapidÓ

Candy lancia “Zero pensieri”, la campagna nazionale che permetterà a tutti i consumatori che acquisteranno un prodotto della gamma Candy RapidÓ (lavatrici e lavasciuga) di ricevere un kit regalo di 15 prodotti igienizzanti a marchio Lysoform, brand del Gruppo Unilever.

La promo Zero pensieri – che prevede la formula “Soddisfatti o rimborsati” entro 60 giorni dall’acquisto – vede protagonista la gamma Candy RapidÓ, che abbina il set più completo e unico sul mercato di lavaggi rapidi - 9 per la lavabiancheria e 7 per l’asciugatrice - a prestazioni di lavaggio di altissimo livello.

Alle funzionalità intuitive come Snap&Wash -che permette di ricevere preziose indicazioni sul lavaggio scattando una semplice fotografia del bucato - si affiancano una serie di programmi rapidi tra i quali spicca Hygiene 60°”, pensato per una perfetta igiene e una pulizia profonda dei vestiti in soli 59 minuti.

L’iniziativa, attiva da oggi, 15 giugno, fino al 31 agosto 2020, coinvolge la gamma di lavatrici e lavasciuga RapidÓ, disponibili al pubblico presso i punti vendita fisici e online dei principali retailer presenti sul mercato.

Per usufruire della promozione basterà inserire i dati d’acquisto sul sito www.candy.promo.it e ricevere così una fornitura annuale di prodotti di protezione completa per la casa composti da varie tipologie di detergenti.

Con Zero Pensieri Candy lancia un’altra iniziativa legata a doppio filo alle persone e alle loro necessità, proseguendo nel solco delle campagne web e social #Hygiene e #SimplyStayHome lanciate nelle scorse settimane, che hanno visto migliaia di consumatori ricevere consigli preziosi e interagire con il brand nel periodo dell’emergenza sanitaria.

“Zero pensieri è una campagna pensata su misura per i nostri clienti, che trovano sempre in Candy un alleato su cui contare -afferma Sabrina Zara, Italy Marketing Director di Haier Europe- Non solo offriamo con la gamma RapidÓ il modo più semplice per risparmiare tempo grazie a un set completo di lavaggi rapidi e alla possibilità di provare il prodotto per 60 giorni, ma forniamo anche gratuitamente un kit Lysoform protezione completa per regalare a tutti la tranquillità e la serenità dell’igiene a casa propria”.