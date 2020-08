Capitale europea dell'innovazione: Milano tra le dodici finaliste

Milano finalista del premio iCapital. È stata annunciata la lista delle 12 città che concorrono al riconoscimento di “Capitale Europea dell'Innovazione 2020”

Il premio è attribuito dalla Commissione europea alle città in grado di sperimentare concetti, processi, strumenti e modelli di governance innovativi, coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e garantire l'adozione delle loro idee, espandere l’attrattività della città per diventare un modello per le altre città, responsabilizzare i cittadini apportando un valore aggiunto concreto e misurabile attraverso l'attuazione di pratiche innovative.

Il dossier di candidatura, presentato alla giuria di esperti provenienti da tutta Europa, racconta la sfida di Milano: una città proiettata in un futuro sostenibile, inclusivo e digitale che è stata messa a dura prova dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria ma che ha trovato il modo di gestire la crisi e trovare risposte concrete.

“In un anno difficile come quello che stiamo ancora attraversando – commenta l’assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) – l’esperienza di Milano nel supporto e nel miglioramento della vita dei cittadini è particolarmente significativa. Le nostre scelte precedenti e la nostra visione – che mette al centro sostenibilità ambientale e sociale, innovazione e trasformazione digitale – ci hanno permesso di gettare le basi per un recupero più veloce e ci servono ora per riprogrammare il futuro prossimo della città. È questa la nostra storia ed è questa la spinta di trasformazione che ha convinto l’Europa ad inserirci tra le città più innovative del continente. Speriamo che Milano possa avere il giusto riconoscimento”.

In lizza per la vittoria, insieme a Milano, Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlandia), Gand (Belgio), Groningen (Paesi Bassi), Helsingborg (Svezia), Leeuwarden (Paesi Bassi), Leuven (Belgio), Linz (Austria), Reykjavik (Islanda), Valencia (Spagna) e Vienna (Austria)

Il vincitore e le migliori 5 città saranno annunciati nel corso degli EU Research and Innovation Days, in programma dal 22 al 24 settembre.