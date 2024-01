Caporalato: commissariata società di moda Alviero Martini

La sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria di Alviero Martini, società della moda nota per le sue borse e accessori. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di un’inchiesta per caporalato del pm Paolo Storari e del nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri.

Alviero Martini, incapace di arginare fenomeni di sfruttamento

L’azienda milanese sarebbe ritenuta “incapace - si legge in una nota dell’Arma dei Carabinieri - di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo non avendo mai effettuato ispezioni o audit sulla filiera produttiva per appurare le reali condizioni lavorative ovvero le capacità tecniche delle aziende appaltatrici tanto da agevolare (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di caporalato”.