Carcere, il garante lombardo incontra i detenuti a Monza

Il Garante dei detenuti della Lombardia, Carlo Lio, si recherà domani, giovedì 2 aprile, nel carcere di Monza per incontrare un gruppo di una cinquantina di detenuti, su invito della direttrice dell'istituto penitenziario. "Ho accettato la proposta -ha detto Lio- per senso di responsabilità, consapevole che ci troviamo in una situazione difficile a causa della delicatissima fase delle relazioni tra detenuti e amministrazione penitenziaria, con i primi che sentono di vivere tutta una serie di aspettative non corrisposte. Mi prodighero' con l'intento di favorire il mantenimento del dialogo tra le parti. A questo proposito ringrazio la direttrice dell'istituto, che si sta muovendo proprio in questa direzione". All'incontro, previsto per le ore 9.30, partecipera' anche il Garante nazionale dei detenuti, collegato via skype.