Carceri a Milano, Garante: nel 2021 raddoppiate aggressioni al personale

"Le particolari restrizioni che si sono rese necessarie per il Covid hanno negativamente influito sul già delicato equilibrio all'interno degli istituti esasperando situazioni già tragiche. Da un'analisi statistica è emersa la problematica delle aggressioni al personale in servizio. Dal primo gennaio 2015 al 31 aprile di quest'anno si è assistito ad una crescita di tale fenomeno. L'anno passato è stato il peggiore, anche se il 2021 ha già segnalato un trend che porterebbe i dati a livelli doppi rispetto al 2019 e al triplo rispetto al 2015". Lo ha fatto sapere Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, intervenendo oggi nel corso della commissione Carceri che si è svolta online.

"A livello regionale ci sono ben 880 persone portatrici di patologie psichiatriche di cui 672 con diagnosi di patologia psichiatrica e 208 con diagnosi di disturbo comportamentale", ha comunicato il garante, come riporta Mianews. Maisto ha chiesto un "urgente confronto di regia della sanità penitenziaria" per risolvere i problemi.

"Credo che la questione vada affrontata diversamente da come si è fatto fino ad ora, secondo i criteri multidisciplinari di presa in carico di situazioni individuali, di strutturazioni di interventi ad hoc, individuazione di regole di ingaggio per consentire un'operatività rispondente al bisogno di cura delle persone, come la previsione di personale specializzato in grado di occuparsi di tale situazioni, ovvero psichiatri, psicologi e tecnici della riabilitazione", ha aggiunto.