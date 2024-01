Caso Ferragni: Coca Cola sospende contratto di collaborazione

Dopo i casi del pandoro Balocco e delle uova di pasqua Dolci Preziosi, Coca Cola ha sospeso la campagna pubblicitaria con Chiara Ferragni, prevista per inizio d'anno e che avrebbe dovuto essere girata a Milano.

Coca Cola: "Al momento non usiamo materiale girato con Ferragni"

"Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti". Lo afferma Coca-Coca in una nota, in merito alla collaborazione con l'influencer. Secondo quanto anticipato da La Repubblica, l'influencer era stata scelta per girare uno spot che sarebbe andato in onda a fine gennaio, ma la compagnia della bevanda analcolica più bevuta al mondo avrebbe deciso di non utilizzare la pubblicità con Ferragni.