Caso Lombardia Film Commission, in corso acquisizioni in uffici Fondazione

Sono in corso da stamattina acquisizioni della guardia di finanza nella sede della Lombardia Film Commission, la societa' di proprieta' regionale che si occupa di promuovere le attivita' cinematografiche sul territorio. L'indagine e' quella della procura di Milano - coordinata dall'Aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi - sul dubbio acquisto ad un prezzo gonfiato di un capannone a Cormano (hinterland nord di Milano) da parte della societa' con fondi pubblici tra il 2016 e il 2018, quando alla presidenza c'era Alberto di Rubba, ex tesoriere della Lega alla Camera, nominato da Roberto Maroni. L'immobile fu acquistato da una immobiliare il cui amministratore Fabio Barbarossa, era il cognato dell'altro commercialista vicino alla Lega, Michele Scillieri. L'ipotesi di reato e' turbata liberta' nella scelta del contraente (perche' l'avviso di acquisto fu cucito sull'immobile in questione) e peculato, visto che Di Rubba aveva un ruolo pubblico.

Fondi Lega: acquisiti documenti in societa' fiduciaria

Uno scatolone pieno di documenti e' stato acquisito dalla guardia di finanza (Nucleo di polizia economico finanziaria) negli uffici della societa' fiduciaria Fidirev, sui conti correnti della quale era stata versata parte della somma con cui un capannone di Cormano (Milano) era stata comprato dalla Lombardia Film Commission (tra il 2016 e il 2018). Secondo l'ipotesi investigativa la societa' pubblica che aveva beneficiato di un milione di euro dalla Regione avrebbe acquistato l'immobile ad un prezzo gonfiato di 800mila euro, quando il suo valore iniziale era di 400mila. A manovrare l'operazione opaca Alberto Di Rubba, Michele Scillieri e Andrea Manzoni, che risultano indagati per peculato. Secondo le ricostruzioni i tre sono i commercialisti di fiducia della Lega, i cui nomi sono comparsi (per perquisizioni a Bergamo) nell'inchiesta genovese sui 49milioni di fondi elettorali. Nell'inchiesta e' stato fermato mercoledi' sera Luca Sostegni, intermediario che si era occupato dell'affare e che per un periodo aveva svolto la funzione di liquidatore della societa' proprietaria inizialmente dell'immobile.