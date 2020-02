"Cerchiamo esperto, offriamo stage": bufera lavoro sul Mercato Centrale

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Vorrei pubblicare un annuncio di lavoro. Vorrei un collaboratore con laurea, ottima conoscenza della lingua inglese e se magari ha una lingua in più viene buona. Vorrei che conoscesse il settore in cui opero e che abbia un po' di esperienza, che abbia anche un po' di esperienza nella mansione che gli offro. Insomma, non un junior perché dovrà gestire la commessa, coordinare i fornitori, seguire la trattativa commerciale e rendicontare sull'operatività, supervisionare, costruire reti di contatti. Per tutto questo offro uno stage, cioè quattro soldi a rimborso e un panino. Se tutto questo lo facessi io (e infatti, non lo faccio), e pubblicassi un annuncio del genere, mi arriverebbero decine di messaggi in cui mi becco dello schiavista, dello sfruttatore eccetera eccetera. Giustamente, peraltro. Ma a Milano ci sono realtà che evidentemente possono. Anche quando hanno ricevuto la benedizione dell'amministrazione, anche quando hanno ricevuto - solo in pubblicità positiva - un valore che supera l'immaginabile. E' il caso di Mercato Centrale Milano. Che cos'è? E' un luogo nel quale il "cibo viene vissuto, raccontato e preparato da artigiani che lo rispettano e conoscono profondamente", come pubblicizza il sito. Verrà realizzato nella Stazione Centrale, ed è stato lanciato come progetto fichissimo. Botteghe, food corner, eventi. Ecco, per gli eventi il Mercato Centrale chiede un addetto che si occupi di organizzarli e di rapportarsi con i clienti e bla bla bla. L'annuncio fate conto che l'ho ricopiato sopra. Per tutto questo il Mercato Centrale offre... uno stage.

Il caso l'ha sollevato Elena Comelli, di SinistraxMilano. Bravissima. Questa volta si merita solo lodi. Leggete quello che scrive: "Partiamo dal presupposto che lo stage dovrebbe servire a fare esperienza, quindi se cerchi qualcuno con esperienza non gli o le offri uno stage ma un'assunzione vera. Aggiungiamoci pure che stai per gestire uno dei luoghi dove arriveranno più persone in tutta Milano, una miniera d'oro praticamente. E tu offri uno stage? No mi dispiace, non funziona così il lavoro si paga, lo studio anche e l'esperienza pure, soprattutto a Milano, soprattutto se stai per prendere in gestione un'attività di cui tutti parlano. Ecco, io spero che il Comune di Milano che su Mercato Centrale ha messo ampiamente e legittimamente la faccia, raccontandolo come un pezzo della riqualificazione dell'area della stazione centrale, non permetta cose di questo tipo, intervenga per garantire che, nei luoghi che sventolano il brand Milano, il lavoro si paga e si inquadra correttamente". Bravissima Elena. Ridai senso con questa sortita nel silenzio politico milanese a un progetto, quello di SinistraxMilano, che io ho descritto più volte come morto. Chissà che, battaglia dopo battaglia e passetto dopo passetto, quel vaso vuoto e pure di coccio non si riempia di nuovo contenuto.