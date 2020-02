Cerno: “Governo di cialtroni”, ma il PD milanese non ci sta

"Un governo ridicolo, un governo di cialtroni", queste le parole pronunciate da Tommaso Cerno durante il programma radiofonico Un giorno da pecora. Il senatore ha lasciato il Pd per entrare nel partito di Renzi, Italia Viva. "Ho annunciato che passo a Forza Italia Viva. Sono stato eletto nel Pd e sono rimasto nel Pd fino a quando non è arrivato Zingaretti, con Franceschini e Bettini. E non ho più capito da dove si cominciava. Sono arrivati da un po’ ma gli effetti si vedono adesso", ha affermato Cerno, come si legge e da quanto riportato dal Secolo d'Italia. "Alle 20 ieri - ha aggiunto - ero da Renzi a Palazzo Giustiniani e ho detto che sarei passato a Italia Viva per distinguermi sul tema della prescrizione. Non sono d’accordo con un paese in cui ci sono governi a vita col proporzionale e processi a vita. I governi e i processi devono durare per un tempo ragionevole". "Abbiamo la legge elettorale più assurda che ti fa perdere sia il proporzionale che il maggioritario. Sulla prescrizione, non c’è dubbio sulla battaglia da fare. Il Pd si è appiattito su una posizione ridicola", Cerno spiega così di non ritrovarsi più in accordo con il suo ex partito. E rincare la dose, secondo Cerno si tratta di “un governo ridicolo" e di "cialtroni". "Passo da un partito in cui non si può pensare ad uno in cui si può dire qualcosa”, afferma il senatore.

La risposta del PD non è tardata ad arrivare. Il consigliere regionale, Pietro Bussolati, scrive su Facebook: "Il senatore Cerno ha tutta la legittimità di fare le scelte politiche che ritiene (e io di criticarlo come per le sue posizioni sulla TAV che tradiscono il sentimento presente nel territorio in cui è stato eletto). Ma certamente non ha alcun diritto di rivolgersi verso il Pd milanese e la sua segretaria Silvia Roggiani con parole infamanti e inaccettabili, per cui spero verrà querelato. Sarebbe bene che i suoi "nuovi" colleghi di Partito milanesi prendano le distanze dalle sue affermazioni che negano i risultati che - insieme - abbiamo raggiunto nella nostra città, primo fra tutti il rispetto per le persone al di là di pensarla diversamente."