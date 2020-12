CEVA Logistics: altri 5 anni di partnership con Gruppo Mondadori

A seguito della sottoscrizione della lettera d’intenti tra CEVA Logistics e Gruppo Mondadori – avvenuta a marzo scorso – le due Società hanno firmato il nuovo contratto che estende la partnership per altri cinque anni.

Il nuovo contratto proroga ulteriormente la collaborazione tra le due aziende iniziata nel maggio 2017 e copre un ampio spettro di attività, tra cui la gestione di magazzino, il trasporto, l'allestimento degli ordini per l'eCommerce e i resi. Il team di CEVA Logistics Italia continuerà ad occuparsi per il Gruppo Mondadori anche degli ordini b2c, destinati direttamente ai consumatori finali.

Un nuovo magazzino dedicato

La principale novità del nuovo contratto è rappresentata dalla concentrazione delle attività per conto del Gruppo Mondadori in un deposito dedicato e separato da La Città del Libro, situato a solo 1 km e mezzo di distanza dall’attuale stabilimento.

Dal nuovo magazzino – che avrà una capienza di circa 32.000 mq – saranno spedite circa 30 milioni di copie e movimentati circa 65.000 titoli all’anno.

Il nuovo contratto avrà inizio a marzo 2021 e proseguirà fino a febbraio 2026. Il trasferimento delle attività nel nuovo deposito inizierà a breve e si svolgerà garantendo sempre la continuità distributiva.

“L’estensione del contratto con Mondadori per altri 5 anni è un segnale molto importante che premia la nostra capacità nel fornire servizi di logistica in grado di garantire precisione, sicurezza e affidabilità nella movimentazione delle merci e nella gestione del magazzino.” Ha dichiarato Christophe Boustouller, Amministratore Delegato di CEVA Logistics Italia, che ha così proseguito: “Siamo molto orgogliosi di questo rinnovo, per il quale voglio ringraziare Ernesto Mauri, AD del Gruppo Mondadori, il team di CEVA Italia e naturalmente i lavoratori di Stradella, a cui siamo felici di dare una meritata prospettiva di lungo termine e un orizzonte di fiducia e ottimismo”.