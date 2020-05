CEVA Logistics e Emmelibri lanciano progetto innovativo di distribuzione libri

CEVA Logistics Italia e Emmelibri (Gruppo Messaggerie) hanno sottoscritto una Lettera di Intenti per avviare un progetto congiunto finalizzato allo sviluppo di un innovativo centro logistico e distributivo del libro in Italia. Per la realizzazione del progetto si prevedono l’eventuale costituzione di una Joint Venture societaria e la sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizi logistici a Messaggerie Libri della durata di 12 anni.

Emmelibri, tramite la società controllata Messaggerie Libri, è il più importante distributore italiano indipendente di prodotti editoriali; la sua reputazione si fonda, da oltre 100 anni, su puntualità, affidabilità ed impegno costante nel migliorare la qualità del servizio. Le due aziende collaborano dagli anni Novanta: dal 2013 CEVA è stata responsabile della movimentazione fisica di tutti i prodotti distribuiti da Messaggerie Libri attraverso il polo logistico della Città del Libro di Stradella a Pavia.

Integrazione delle attività logistiche

In questa nuova realtà confluirebbero le attività logistiche di CEVA Logistics Italia, presso Stradella (PV), attualmente gestite in favore del servizio di distribuzione libraria di Messaggerie Libri. Messaggerie Libri non sarà parte dell’accordo societario e rimarrà una società controllata dal Gruppo Messaggerie e partecipata dal Gruppo Feltrinelli.

Il difficile momento che l’economia italiana e mondiale sta vivendo, non ha impedito alle due aziende, leader nei rispettivi campi di attività, di raggiungere un’intesa di massima che ha l’obiettivo di realizzare un magazzino logistico tra i più moderni e all’avanguardia del panorama europeo con importanti investimenti previsti per il 2021.

Presenza paritetica nel progetto

L’accordo prevede che il nuovo progetto veda la presenza paritetica di Ceva Logistics (società controllata da aprile 2019 al 100% da CMA CGM, primario gruppo internazionale nello shipping) e Emmelibri (società controllata al 100% da Messaggerie Italiane) nella JV e la partecipazione, alla sua gestione, delle figure di vertice delle società coinvolte nel progetto, Christophe Boustouller, attuale AD di Ceva Logistics Italia e Renato Salvetti, AD di Messaggerie.

L’esperienza di Messaggerie Libri nella distribuzione dei prodotti editoriali unita alla specializzazione nel campo della logistica di Ceva Logistics rappresenterà per il mercato del libro italiano una grande opportunità di crescita e di sviluppo attraverso nuovi e innovativi servizi distributivi a vantaggio degli editori italiani e di tutto il mercato in generale.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo a cui abbiamo lavorato a lungo in tandem con Roberto Miglio, Consigliere Delegato Messaggerie Italiane, nel solco della lunga relazione con il nostro partner logistico Ceva Logistics Italia – ha dichiarato Alberto Ottieri VP e Consigliere Delegato Messaggerie Italiane e CEO Emmelibri srl. “Messaggerie entrerebbe nel settore della logistica con un coinvolgimento diretto, affiancando lo specialista Ceva Italia, per affrontare insieme le sfide del futuro nel campo dell’innovazione logistica e tecnologica, al servizio dei nostri clienti editori e di tutto il mercato del libro italiano.”

"Sono davvero soddisfatto di questo accordo sottoscritto con Emmelibri. Oggi si apre un nuovo capitolo, ancora più promettente, all'interno della decennale collaborazione che lega CEVA e Messaggerie Libri: questa nuova partnership, sostenuta dalla nuova proprietà da parte del Gruppo CMA CGM, ci permetterà di affrontare ancora meglio e con più slancio le sfide del futuro, in un settore dinamico e competitivo come quello della logistica” ha dichiarato Christophe Boustouller, AD di CEVA Logistics Italia “Continueremo ad apportare la nostra expertise ed il nostro know-how come abbiamo fatto in tutti questi anni. Intanto voglio ringraziare tutti i lavoratori di CEVA e della Citta' del Libro e tutto il team di Emmelibri e di Messaggerie Libri che ha riconosciuto in noi il leader della logistica italiana”