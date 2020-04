CEVA Logistics e Gruppo Mondadori rinnovano partnership per altri 5 anni

CEVA Logistics ha ulteriormente ampliato la propria posizione di leader di mercato nella logistica dei libri in Italia attraverso il rinnovo del contratto con il Gruppo Mondadori, primo editore italiano di libri e magazine.

Rinnovo della partnership esistente per ulteriori cinque anni

Il nuovo contratto tra il Gruppo Mondadori e CEVA Logistics prolunga per altri cinque anni la partnership avviata nel Maggio 2017, che prevede la concentrazione delle attività logistiche sotto la direzione di CEVA tra Stradella e Verona. CEVA continuerà a distribuire per conto del Gruppo Mondadori circa 65 milioni di copie all’anno e a movimentare circa 340.000 titoli all’anno.

Eccezionale lavoro di squadra e obiettivo comune

Christophe Boustouller, Amministratore Delegato di CEVA Logistica Italia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il rinnovo del contratto con Mondadori e ringraziamo Ernesto Mauri, Amministratore Delegato del Gruppo Mondadori, per questa operazione. Questa storia di successo è la prova concreta che CEVA è uno dei principali attori della logistica italiana.”