CEVA Logistics e Miele rinnovano partnership di lunga durata per altri 2 anni

CEVA Logistics in Italia ha rinnovato il contratto per altri due anni con Miele, il gruppo tedesco leader nella produzione di elettrodomestici premium. Il nuovo contratto proroga la partnership tra le due aziende iniziata nel 1989 e copre un ampio spettro di attività, tra cui la gestione di magazzino, il trasporto, l'allestimento degli ordini per l'eCommerce e i resi.

Insieme a tutte le attività di logistica e trasporto, CEVA continuerà a fornire a Miele una completa gamma di servizi di back-office per supportare gli ordini di eCommerce. CEVA evaderà gli ordini per Miele da una struttura di 6.000 metri quadrati situata a Martinengo, in Provincia di Bergamo nel Nord Italia.

Estensione del contratto di lunga durata

Tra i beni di cui si occuperà CEVA ci sono grandi elettrodomestici, come forni e piani cottura da incasso, accessori, prodotti per la pulizia e macchine professionali per lavanderie e alberghi. Il team di CEVA Italia sarà anche responsabile della gestione di tutti i resi di Miele in Italia.

"La nuova estensione del contratto di Miele è un importante segnale di sostegno per questa partnership di lunga data che risale a più di tre decenni fa; è la prova della nostra costante attenzione all’esecuzione impeccabile, all’offerta di servizi ad alto valore aggiunto e a soluzioni all’avanguardia” – ha dichiarato Christophe Boustouller, Amministratore Delegato di CEVA Italia.

«Gli elettrodomestici Miele si distinguono da sempre per la massima attenzione alla qualità, alle performance, ai dettagli che rendono la vita di tutti i giorni più pratica e semplice. Ci aspettiamo dai nostri partner la stessa cura e attenzione al consumatore. – afferma Alessandro Covi, Amministratore Delegato di Miele – CEVA si è confermato in questi anni un partner affidabile, con il quale siamo lieti di continuare a collaborare»