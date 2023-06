Chi è il fidanzato di Giulia Tramontano, l'uomo di Armani barman a Milano

Chi è Alessandro Impagnatiello: la doppia vita del killer di Giulia

Un lavoro come barman nel lussuoso Armani Bamboo bar e una doppia vita portata avanti parallelamente con due donne: la compagna-convivente Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, e l'amante collega di origini statunitensi.

Il 30enne era gia' padre di un bambino piccolo di 6 anni avuto da una precedente relazione.

Sono state loro con i loro sospetti che negli ultimi due mesi si erano fatti sempre piu' grandi a far crollare il castello di bugie messo in piedi da Alessandro Impagnatiello, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Giulia.

Nell'ultimo periodo poi aveva iniziato a frequentarsi con una collega conosciuta nell'hotel di lusso

Nell'ultimo periodo poi aveva iniziato a frequentarsi con una collega conosciuta nell'hotel di lusso in centro a Milano. Anche questa donna era rimasta incita, pero' aveva scelto di interrompere la gravidanza.