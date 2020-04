Ciclista investita nel Milanese, sbalzata per metri e gravissima

Una donna di 30 anni e' stata investita a Gaggiano, comune del sud Milano lungo il Naviglio. L'incidente e' avvenuto stanotte intorno alle 2 sulla strata statale 494. La giovane, A.V., e' stata travolta e sbalzata per 4 metri dopo l'impatto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno subito capito che la sua situazione era gravissima; e' stata quindi trasportata in elisoccorso in codice rosso al Niguarda dove e' stata intubata. Si trova attualmente in coma.