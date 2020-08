Cogliate, incendio in appartamento: 2 ustionati e 4 intossicati

Incendio in un appartamento via Alessandro Volta a Cogliate, comune in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme hanno interessato l'ultimo piano di una palazzina di tre: "sei le persone coinvolte, compresi due bambini", rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. A riportare le ferite maggiori sono un 44enne che presenta "ustioni di primo grado al volto" e un 85enne con "ustioni di secondo grado al viso". Gli altri quattro occupanti hanno invece inalato il fumo sprigionato dal fuoco divampato intorno alle 6.30. Sul posto, oltre ai sanitari, sono presenti vigili del fuoco e carabinieri che indagano sulle cause dell'incendio.