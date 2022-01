Colle, scelti i grandi elettori lombardi: sono Fontana, Fermi e Violi

Elezione Presidente della Repubblica, ecco chi sono i grandi elettori lombardi

Sono il governatore Attilio Fontana (Lega), Alessandro Fermi (Lega) e Dario Violi (M5S) i grandi elettori della Lombardia per l'elezione del presidente della Repubblica. I tre delegati lombardi - riporta Mianews - sono stati eletti dal Consiglio regionale nella votazione di questa mattina. Fontana ha ottenuto 47 voti, Fermi 31, Violi 22. Quarto per preferenze, il capogruppo del Pd Fabio Pizzul con 17 voti. Tra gli altri a ricevere voti, anche Viviana Beccalossi (Misto) che ha avuto 12 preferenze e il capogruppo di FdI, Franco Lucente.

Consiglio regionale: accorgimenti anticovid per l'elezione dei grandi elettori

Nell'Aula del Pirellone sono state poste due cabine dove i consiglieri hanno espresso il voto. Come spiegato dal presidente dell'Aula Alessandro Fermi prima dell'avvio delle procedure, sono stati adottati alcuni accorgimenti 'anti-covid': i consiglieri sono invitati ad utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione prima di entrare in cabina e ogni consigliere utilizza una penna personale. Su 80 consiglieri, 5 sono in congedo per motivi di salute o personali, 4 dell'opposizione e uno della maggioranza. Il voto avviene a scrutinio segreto nelle cabine dedicate. Ogni Consigliere regionale poteva esprimere fino a due preferenze.

Consiglio regionale, un minuto di silenzio per Sassoli

Commemorazione in apertura del Consiglio regionale per ricordare il presidente del Parlamento europeo David Sassoli scomparso questa notte scorsa. Il presidente dell'Aula del Pirellone, Alessandro Fermi, ha ripercorso le tappe della vita professionale e politica di Sassoli. "Resta intatta la forza dei suoi insegnamenti", ha detto richiamando in particolare i temi dei cambiamenti climatici e dei valori europei contenuti nel discorso di insediamento al Parlamento Europeo. "Al di là delle note biografiche ricordo un uomo perbene, generoso, limpido e allegro", ha aggiunto Fermi, esprimendo alla famiglia "il nostro più sentito cordoglio". L'Aula ha poi osservato un minuto di silenzio al quale è seguito un applauso da parte di tutti i consiglieri presenti.