Como, uomo accoltellato e ucciso dopo una lite

Secondo quanto riportato dall'ANSA, un uomo di 51 anni e' stato accoltellato e ucciso questa mattina alle 7 a Como in piazza San Rocco dopo una lite scoppiata per strada. L'omicida si e' costituito alla polizia. Ancora non si conoscono le identita' delle persone coinvolte e i motivi dell'aggressione.