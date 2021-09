Comunali a Milano, sondaggio Winpoll: Sala al 55,5%, Bernardo 35,9%

Secondo il recente sondaggio Winpoll realizzato per Sole 24 ore, Giuseppe Sala avrebbe oltre il 55% delle preferenze posizionandosi a più 20 da Luca Bernardo. Alla domanda: «Si immagini ora di essere nella cabina per eleggere il nuovo sindaco di Milano. Lei chi voterebbe tra…», il 55,5% ha risposto Beppe Sala, il 35,9% Luca Bernardo, il 3,6% Lyala Pavone, altri il 5,6%. Non sa, non andrebbe sicuramente a votare: 26%.

Al quesito «E in caso di ballottaggio tra Sala del centro sinistra e Bernardo del centro destra lei per chi pensa di votare?», il 63,7% ha risposto Beppe Sala, il 36,3% Luca Bernardo, mentre non sa, non andrebbe sicuramente a votare il 22%.

SCARICA QUI IL SONDAGGIO COMPLETO

Nota metodologica

Soggetto committente: Il Sole 24 Ore

Soggetto realizzatore: Winpoll

Periodo di realizzazione interviste: 13 – 15 settembre 2021

Popolazione di riferimento: popolazione milanese, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, titolo di studio, proporzionalmente all’universo della popolazione milanese

Metodo di campionamento: ponderato per genere, fasce di età, ed intenzioni di voto alle ultime europee

Metodologia delle interviste: cati - cami

Numero di interviste: 804 completate, 2.431 rifiuti

Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,7%