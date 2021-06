Comunali, cdx senza candidato anche a Varese: Merletti rinuncia

Il centrodestra - riprota Mianews - resta per il momento senza candidato anche a Varese, l'altro capoluogo lombardo al voto di ottobre, assieme a Milano. Dopo la rinuncia di Roberto Maroni delle scorse settimane, per motivi personali, ieri, come riporta il sito del quotidiano La Prealpina, ha declinato a sorpresa la candidatura anche Giorgio Merletti, ex presidente di Confartigianato che sembrava ormai avviato alla corsa a sindaco.

La rinuncia, scondo quanto riportato dal quotidiano locale è "irrevocabile" e sarebbe probabilemte dovuta a divergenze con i partiti della coalizione. Ora il centrodestra deve trovare un altro nome per la città che ha dato i natali alla Lega, partito a cui, negli equilibri della coalizione, spetterebbe l’ultima parola a Varese. Attualmente il sindaco è Davide Galimberti, del Pd, che cinque anni fa vinse dopo 23 anni di amministrazione a guida leghista, di cui gli ultimi dieci con l'attuale presidente della Regione Attilio Fontana sindaco della città.