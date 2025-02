Un Comune del Mantovano intitolata via Mentana al giornalista di La7 invece che alla battaglia

Anche il diretto interessato l'ha presa con la dovuta ironia riportando la notizia sul proprio profilo Instagram e commentandola con due emoticon che piangono dal ridere. A Cizzolo, frazione di Viadana, provincia di Mantova, hanno dedicato una via a Mentana. Non la località in cui ebbe luogo la famosa battaglia del 1867. Ma il celebre giornalista e conduttore del Tg La7 Enrico Mentana. Uno svarione degli uffici del piccolo Comune lombardo durante le operazioni di aggiornamento dei cartelli stradali. La via era infatti già intitolata alla battaglia. Ma ora è stato apposto un più moderno cartello riportante più informazioni. Ed è così che è avvenuto il cortocircuito. Il cartello recita infatti: "Via Mentana - Giornalista e conduttore televisivo italiano". Sembra quasi che chi abbia realizzato il progetto si sia basato sulla pagina wikipedia del giornalista. Per non sbagliare... Errore di cui sorridere, ma doppio: è noto infatti che non possono essere dedicate vie a persone che non siano morte da almeno dieci anni.