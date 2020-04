Concerto di Bocelli a Milano, un successo: 25 mln visualizzazioni in 15 ore

Sono state quasi 25 milioni in appena 15 ore ore le visualizzazioni del concerto di Andrea Bocelli "Music for Hope", in un Duomo di Milano deserto. Si tratta di un dato straordinario che conferma la popolarita' globale del tenore toscano e il fatto che il suo canto di preghiera per la pandemia di coronavirus ha colpito nel segno. Il concerto di Bocelli, trasmesso la sera di Pasqua in diretta streaming sul suo canale YouTube e rilanciato da tv e siti di mezzo mondo, e' durato mezz'ora e ha offerto brani di musica sacra conclusi dalla popolarissima Amazing Grace di John Newton intonata a cappella. Il tenore era accompagnato dall'organista della cattedrale che ospita il piu' grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli. Le visualizzazione del concerto pongono Bocelli sul livello dei video piu' visti della pop music.