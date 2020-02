Coronavirus: 150 persone in isolamento. Crescono i casi positivi: 6 contagiati

Il presunto caso 'indice' del focolaio di Coronavirus in Lombardia, in isolamento in ospedale, e' stato sottoposto a un primo test che e' risultato negativo al contagio. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Il test di conferma e' stato comunque inviato all'Istituto Superiore di Sanita'. n ogni caso, hanno spiegato gli esperti di Regione Lombardia in conferenza stampa, non si puo' escludere che il presunto primo caso avrebbe in effetti sviluppato il virus ma sia poi guarito spontaneamente, non risultando cosi' piu' positivo. Per questo la verifica all'Iss.

Nel frattempo salgono i casi. Sono infatti sei le persone risultate finora positive al test del Coronavirus nella sonda di Codogno (Lodi). Le persone sottoposte a test tramite tampone sono invece 150, tra medici, sanitari e parenti stretti del primo contagiato, e saranno sottoposte a quarantena in base a quanto deciso a livello ministeriale.

L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha spiegato che il 38enne "ha iniziato a manifestare i primi sintomi il giorno 15 e si e' recato al pronto soccorso di Codogno il giorno 18". Gallera ha sottolineato che "la sua situazione e' degenerata velocemente e quando e' stato portato in terapia intensiva la moglie ha ricordato che nei primi di febbraio aveva avuto piu' incontri con un suo amico che era stato in Cina".

La Regione ha chiesto agli abitanti di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda di rimanere in casa.