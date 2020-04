Coronavirus, A2A: sostegno a famiglie e imprese in difficoltà

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Per continuare a fronteggiare l'emergenza Covid-19, A2A Energia prosegue nell’adozione di tutti gli interventi straordinari a tutela dei propri dipendenti, clienti e stakeholder in generale, nel pieno rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti e delle misure restrittive in vigore. Permane la chiusura dei canali fisici di contatto con i clienti, di tutti gli sportelli territoriali, dei negozi e dei presidi “SpazioA2A”. Il canale telefonico, la chat e il canale digitale restano invece pienamente operativi e vengono gestiti interamente da remoto, garantendo tanto la salute e la sicurezza dei dipendenti quanto il necessario supporto ai clienti per fronteggiare le difficoltà e accedere alle agevolazioni a loro dedicate. Le agevolazioni per i clienti vengono rafforzate ed estese per tutto il periodo di emergenza. A2A Energia conferma la sospensione delle attività di sollecito dei pagamenti e di interruzione delle forniture su tutto il territorio nazionale, e continuerà a sostenere le famiglie, gli esercizi commerciali e le imprese in difficoltà che potranno concordare le misure che si renderanno necessarie in termini di agevolazioni e rateizzazioni, senza alcun aggravio di interessi di mora. I clienti che stanno attraversando particolari situazioni di disagio economico, che sono in cassa integrazione o beneficiano di altre misure di sostegno al reddito possono contare sul supporto e sull’aiuto concreto di A2A Energia contattando il Servizio Clienti ai numeri reperibili direttamente in bolletta o sul sito www.a2aenergia.eu.