Coronavirus, commissione d'indagine al Pio Albergo Trivulzio. Ecco i numeri

PAT, nella prima settimana di aprile 27 decessi sospetti Covid-19

Dal primo al 7 aprile al Pio Albergo Trivulzio sono deceduti 27 ospiti che presumibilmente avevano contratto il Covid-19. Nella prima settimana del mese al Pat le morti sono state complessivamente 37, di cui 10 a causa di patologie terminali non riconducibili al virus. L'età media dei pazienti deceduti va dai 78 anni nei reparti di riabilitazione agli 85 degli ospiti in Rsa.

La dottoressa Rossella Velleca, specialista in malattie infettive e UOS Governance Clinica della struttura di via Trivulzio, dotata di oltre 1000 posti letto, ha così commentato il dato: “Anche senza la conferma dei tamponi, che ricordo che l'istituto non è ancora in grado di eseguire, i 27 pazienti deceduti nel mese di aprile per una polmonite avevano quasi sicuramente contratto il Covid: la situazione clinica di estrema fragilità di questi pazienti, così come la loro età, non sempre ne consente il trasporto in ospedale. I colleghi che gestiscono i nostri pazienti fanno riferimento agli ospedali del territorio per valutare ogni singolo caso”.

Nelle Rsa come il Pat chi ha i sintomi del Covid può beneficiare delle stesse identiche terapie farmacologiche che vengono somministrate dagli ospedali, con l'unica differenza che il Pat non può offrire la respirazione artificiale (ventilazione assistita). Chi accusa il Pat di nascondere i morti probabilmente non è un medico e non è a conoscenza di queste procedure. La direzione del Pio Albergo Trivulzio lo ribadisce: nel mese di marzo non vi è stata alcuna “strage nascosta”. Il mese di aprile sta mostrando i primi segni dell'ondata pandemica che ha investito l'intero Paese e che era impossibile che risparmiasse le Rsa, dove sono state messe in campo tutte le misure di protezione dettate dalla legge e della buona pratica clinica. Operativamente il Pio Albergo Trivulzio si è sempre attenuto rigorosamente alle disposizioni delle Autorità sanitarie (OMS, Istituto Superiore di Sanità e Regione Lombardia) per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuale, così come sui tamponi rino-faringei, che sono già stati chiesti per tutti gli ospiti della struttura da quando Regione Lombardia e l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) hanno dato la possibilità di farlo.

Coronavirus, Regione: "Commissione di verifica per il Pio Albergo Trivulzio"

"Abbiamo dato mandato ad ATS Citta' metropolitana di Milano di istituire una Commissione di verificaper far chiarezza sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio negli ultimi mesi". Lo riferiscono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

"E' necessario analizzare ogni elemento con la massima trasparenza - aggiunge Gallera - e dissipare ogni dubbio, soprattutto quando si tratta della vita delle persone". La Commissione sara' costituita oggi stesso e "agira' in tempi brevi - assicura l'assessore Gallera. "Ho chiesto - conclude Gallera - al sindaco Sala che, come noto, nomina il presidente e da' l'intesa per quella del direttore generale, di indicarmi il nominativo di un componente di sua fiducia per la Commissione".

Fontana: "Commissione anche per altre case di riposo"

La Regione Lombardia ha deciso di "istituire una commissione" anche su "altre case di riposo", e non solo sul Pio Albergo Trivulzio, per compiere accertamenti. Lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel corso di una conferenza stampa.

Il Comune di Milano nomina come componente Gherardo Colombo

E, come spiega Repubblica, il Comune di Milano ha nominato come proprio membro della commissione l'ex magistrato Gherardo Colombo, ora presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficacia amministrativa del Comune di Milano, come componente del Comune nella commissione. Nella lettera inviata a Regione Sala ha spiegato anche che il Comune è in attesa di conoscere quali sono le finalità e quale sarà la composizione della Commissione regionale relativa ai fatti accaduti al Pio Albergo Trivulzio.