Coronavirus, Fontana: "Ho parlato con Boccia, prevale nostra ordinanza"

"Ho parlato ieri con il ministro Boccia, secondo la prima valutazione dei loro uffici e' come dicevamo noi: dove l'ordinanza e' piu restrittiva prevale la nostra su quella del governo". lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. "Se noi diciamo che si chiude e loro tengono aperti, possiamo chiudere - spiega - tutto questo a meno che non emettano un decreto legge, che e' di rango superiore e prevale su tutto quello che sta sotto. Finche' non c'e' il decreto pero' vale la nostra ordinanza".

"Oggi venendo in macchina da Varese ho trovato ancora tanta gente in autostrada: faccio appello alle forze dell'ordine di fare piu' controlli", ha aggiunto il governatore della Lombardia. "L'appello ai cittadini lo abbiamo fatto, a questo punto l'appello e' alle forze dell'ordine" per fare piu' controlli.