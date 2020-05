Coronavirus: Fontana, Ospedale Fiera resterà, lo rifarei

L'Ospedale anti-Covid alla Fiera di Milano restera' "come importantissimo punto di riferimento, farlo e' stata la scelta migliore che rifarei con ancora piu' entusiasmo". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dai RaiNews 24 difende cosi' la decisione di realizzare l'Ospedale che finora e' rimasto parzialmente inutilizzato, e annuncia che la struttura non verra' smantellata. Solo pochi giorni fa Antonio Pesenti, a capo della task force lombarda per le terapie intensive aveva invece ipotizzato la chiusura delle attivita'. "Pesenti ha detto una cosa diversa che e' stata strumentalizzata - precisa - intendiamo conservare questo ospedale come un importantissimo punto di riferimento. Lo dice il governo che ha previsto che nelle singole regioni vengano implementati letti di rianimazione e realizzati ospedali Covid, e che si crei una rete a garanzia di un'eventuale ritorno di questa epidemia o di altre situazioni preoccupanti. Dobbiamo aumentare i letti in rianimazione, siamo troppo lontani da nazioni come la Germania. In Emilia Romagna, nelle Marche ma anche a Berlino hanno fatto una struttura pari pari alla nostra. Rifarei questa scelta ancora con piu' entusiasmo, credo sia stata la scelta migliore".

Coronavirus: Fontana, test sierologici inutili per singoli

I test sierologici "sono inutili per cittadini singoli che non rappresentano una categoria o un territorio". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Atitlio Fontana, intervistato da RaiNews 24. "Sui test - ha ribadito - rispettiamo le indicazioni del Ministero e dell'Iss, che dicono che i test hanno valenza solo a fini epidemiologici, non diagnostici. La scelta epidemiologica deve essere fatta da chi ha sotto controllo la situazione. Lo Stato ha deciso di fare 150.000 test a fini epidemiologici per capire che percorso ha compiuto il virus. A fini diagnostici questi test non hanno nessuna validita'". Per Fontana quindi "se vogliamo comportarci in modo serio dobbiamo spiegare ai cittadini queste cose, far capire a cosa servono e l'inutilita' dei test per persone singole che non rappresentano una categoria o un territorio, e che non riceveranno nessuna risposta che puo' essere utile per un singolo".

Fase 2: Fontana, spero in un'estate quasi normale

"Spero che in Lombardia ci sia un'estate quasi normale, mi auguro che tenendo ancora un po' duro, cercando di rispettare le regole e di non commettere imprudenze si possa continuare ad abbassare questo indice di infezione". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da RaiNews 24. "Abbiamo un indice tra i migliori d'Italia - ha aggiunto - siamo tra le regioni piu' virtuose, se continueremo in questa direzione e i cittadini continueranno a essere seri come fino ad oggi sono convinto che sara' un'estate con poche limitazioni, riconquistiamo giorno dopo giorno spazi di liberta'".

Fase 2: Fontana, e' momento riaprire bar, ristoranti, parrucchieri

"Crediamo sia giunto il momento di riaprire i servizi alla persona come parrucchieri ed estetiste, oltre a bar e ristoranti, sia pure nel rispetto delle regole dettate dall'Inail". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da RaiNews 24 poco prima della riunione tra i governatori e i ministri Boccia e Speranza in videoconferenza. "Attendiamo il provvedimento del governo per capire le loro decisioni - ha detto - dopo di che eventualmente integreremo. Porro' inoltre come sempre la questione di spalmare nell'arco della mattinata l'orario di inizio delle attivita' lavorative e quello dell'attenzione ai genitori che hanno bambini a casa".

Mes: Fontana, con utilizzo situazione di estremo pericolo

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiude la porta all'utilizzo del Mes per ottenere fondi europei da impiegare nelle spese sanitarie, perche' comporterebbe "una situazione di estremo pericolo". "Le stesse risorse - ha detto, intervistato da RaiNews 24 - si potrebbero ottenere senza entrare in un progetto che rischia di essere foriero di serie limitazioni e di regole che finche' esistono sono estremamente pericolose per il Paese che aderisce". Nei giorni scorsi sul Mes da Fontana era invece venuta una apertura: "Bisogna vedere quali sono le condizioni - aveva dichiarato - se non ci sono condizioni, e ribadisco questo se, nessuno si puo' lamentare se vengono date delle risorse. Ma bisogna essere cauti, non voglio dare un giudizio, voglio vedere prima se non ci sono le condizioni".