Coronavirus: Gallera: decisione su zona rossa bergamasca spettava a governo

"Era lo Stato che doveva fare la chiusura della zona rossa nella Bergamasca. La chiusura della prima zona rossa nel Lodigiano e' avvenuta con un Dpcm la domenica, cosi' doveva avvenire con la Bergamasca". Lo ha affermato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, a Rai3 Agora'. "Nelle nostre competenze - continua - non rientra disporre di forze dell'ordine e forze armate. Ci siamo confrontati con il prefetto e ci ha detto 'non potete essere voi a dirci quello che dobbiamo fare'". "Per Alzano e Nembro, noi abbiamo chiesto la chiusura e abbiamo salutato come un successo il verbale dell'Iss del 2 marzo, e ci attendevamo che diventasse subito zona rossa, come Codogno. Ma questo non rientra nelle facoltà delle Regioni. Noi abbiamo interloquito con l'Iss e nel verbale si fa riferimento al fatto che noi eravamo favorevoli a istituire la zona rossa". "Zona rossa significa che una zona viene blindata, con controlli delle forze dell'ordine, ma questo non rientra nelle nostre possibilita'. Era compito dello Stato. Tant'e' vero che, nei primi giorni della crisi, il ministro Speranza e il governatore Fontana hanno emesso un'ordinanza regionale per limitare le attivita' commerciali. Ma la zona rossa e' stata istituita da un Dpcm. Noi non possiamo disporre delle forze dell'ordine. Gli stessi prefetti ci hanno detto che non potevano prendere indicazioni da noi"

"Oggi entrano i primi pazienti nell'Ospedale della Fiera, da qui a 15 giorni occuperemo i primi 53 posti. Nel frattempo si stanno realizzando si stanno realizzando quelli a piano terra, vedremo se destinarli in parte a terapia intensiva, in parte ai bisogni che abbiamo", ha poi annunciato Gallera.

Sulle mascherine "abbiamo voluto dare un messaggio. Ci siamo confrontati con il governo, e il presidente Conte ci ha detto che rientra nelle nostre facolta'", affermato l'assessore al Welfare. "Era importante dare un messaggio forte e preciso, da oggi in poi si esce con le mascherine o un altro indumento idoneo a ridurre la diffusione del virus, basta un foulard o una sciarpa. Noi le stiamo distribuendo nei luoghi nevralgici, partiamo oggi con 3 milioni e mezzo, arriveranno a tutti i lombardi".