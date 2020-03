Coronavirus, Gallera: "Ospedali lombardi allo stremo"

"Abbiamo raggiunto 1.200 posti in terapia intensiva, di cui ad oggi 924" sono occupati da pazienti Covid. A dirlo e' l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in diretta streaming nella giornata di domenica. Era questo "l'aspetto piu' delicato, perche' dopo 24 giorni di ospedali allo stremo, non molliamo e stiamo facendo uno sforzo titanico che stupisce e commuove noi e i dirigenti", ha precisato Gallera. Con i nuovi posti "si e' recuperato un buon margine rispetto ai numeri di ieri. Queste terapie intensive rappresentano un incremento dell' 80% e questo e' dovuto alla capacita' delle nostre strutture di dare risposte utilizzando tutto quello che hanno, chiudendo sale operatorie e usando i respiratori per i malati con coronavirus e polmonite". Sono poi state chiuse le "unita' coronariche".

Ospedale in Fiera Milano, Fontana: "Da commissario straordinario ancora no risposte"

Sul progetto di realizzare un ospedale alla Fiera di Milano "non abbiamo ancora avuto risposta dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus (Domenico Arcuri, ndr.)", il quale "ha chiesto ulteriore tempo per capire se e' in condizione di rispondere alle nostre esigenze", intanto "noi andiamo avanti cercando di vedere se recuperiamo altri respiratori". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha aggiunto: "vediamo se tra quelli dati dalla Protezione e quelli trovati da noi sul mercato riusciamo ad andare avanti con il nuovo ospedale".

Dalla Protezione civile "ho avuto conferma che entro una settimana arriveranno 140 respiratori". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa convocata, come ha detto lo stesso Fontana, a seguito di una conference call con il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, alla quale ha partecipato anche il ministro Boccia.

Recuperate 700mila mascherine

"Oggi (domenica, ndr) abbiamo recuperato 700mila mascherine che ci consentono di andare avanti 2 giorni e mezzo o anche 3". Cosi' l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, durante l'aggiornamento quotidiano in streaming dei dati sanitari dell'emergenza coronavirus nella Regione Lombardia.

Dall'Inter quasi 80mila mascherine

"Ancora una volta desidero ringraziare tutti coloro che stanno aiutando con azioni concrete regione Lombardia. Il popolo della solidarieta', a livello nazionale e internazionale, e' davvero vastissimo e ci da' ulteriore forza per andare avanti con la massima determinazione nella battaglia contro il virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Oggi rivolgo un ringraziamento particolare all'Inter. La societa' del presidente Zhang ci ha comunicato di aver messo a disposizione dell'Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l'emergenza".