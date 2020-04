Milano

Lunedì, 27 aprile 2020 - 17:10:00 Coronavirus, Giuseppe Conte in visita a Milano, Bergamo e Brescia Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà in serata a Milano in Prefettura, quindi a Bergamo e Brescia. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi

