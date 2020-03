Coronavirus, il Prefetto: "A Milano ancora troppe persone nei parchi"

Coronavirus, il prefetto di Milano: "Dobbiamo essere ancora più rigorosi"

"Dobbiamo essere ancora piu' rigorosi. Dobbiamo anche ridurre le presenze nei parchi. Ancora troppi che corrono, ancora troppe persone che interpretano in vario modo il loro diritto di passeggiare e di portare i cani a spasso. Non va bene questo. Dobbiamo essere ancora piu' rigorosi perche' Milano e' un baluardo, ha un tasso di contagio relativamente basso e va mantenuto cosi', altrimenti il rischio e' che tutto il servizio sanitario regionale possa essere compromesso". Lo ha affermato il prefetto di Milano, Renato Saccone, in un'intervista al Tgr Rai della Lombardia. "Siamo al lavoro a sostegno del servizio sanitario lombardo, della nostra punta di diamante - ha aggiunto - c'e' in questo momento una grande domanda di Stato, come servizio sanitario, sicurezza, assistenza alla popolazione, sostegno economico. E noi ci siamo, ininterrottamente, e ci saremo: una rete che e' costruita insieme a tutti i sindaci, insieme alle polizie locali, al privato sociale, a tutti, anche i privati impegnati nei servizi pubblici essenziali". Saccone comunque da' atto che si sta diffondendo sempre di piu' un senso di civilta' e di responsabilita' e ringrazia le universita' e gli studenti provenienti da altre regioni rimasti a Milano per "non aver ceduto alle pressioni familiari ne' alla paura".

De Chirico (FI): "Sbagliato il congedo agli agenti di Polizia locale"

Ma fa discutere la decisione che dovrebbe portare il 70 per cento degli agenti di Polizia locale di Milano in ferie o in congedo parentale da oggi. Lo denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico in una nota di martedì: "È davvero incomprensibile la decisione del prefetto Saccone di escludere gli agenti di Polizia Locale dal controllo del territorio, non dandogli la possibilità di verificare le motivazioni dello spostamento così come previsto dal DPCM dell'8/3/2020. A seguito di questa scelta, da domani circa il 70% degli agenti di PL sarà in ferie o in congedo parentale. Mentre il sindaco Sala nei suoi videomessaggi è in ritardo di un giorno rispetto a quello che succede fuori dal suo bunker, continuano ad arrivarmi segnalazioni con fotografie della presenza di gruppi di persone nei parchi non recintati della città. Chiedo al prefetto di tornare sui suoi passi affinché in un momento critico e di emergenza non prevalgano scelte politiche. Le Istituzioni continuano a ripetere che l'unità del Paese è fondamentale per superare l’ora più buia, ma questa scelta va nell’esatto opposto. In questa fase storica della Nazione equiparare la Polizia Locale alle forze di Pubblica Sicurezza è doveroso. Il presidio del territorio è fondamentale per impedire che si verifichino assembramenti in luoghi pubblici come parchi, piazze, supermercati e stazioni della metropolitana. Chi meglio dei ghisa può portare ordine in una città che conoscono come le loro tasche?"

Coronavirus, partitella al parchetto di Milano: sei denunciati

Un gruppo di 6 egiziani e' stato denunciato dai carabinieri, ieri, in base all'articolo 650 del Codice penale perche' sorpreso a giocare a calcio in un parchetto di Milano, in piazzale Martini. I militari erano in servizio di pattugliamento nella zona quando hanno notato il gruppo di stranieri che era evidentemente fuori casa senza un motivo valido, condizione necessaria per non incorrere nella denuncia penale prevista dalle disposizioni del decreto emesso per arginare la diffusione del coronavirus. I 6, che avevano regolari documenti, hanno ammesso di essere li' per giocare a calcio. Secondo quanto comunicato da diversi rappresentanti delle forze dell'ordine, nonostante la comunicazione martellante, gli inviti ripetuti e la minaccia della denuncia, sono ancora tanti i cittadini che non rispettano l'indicazione di restare a casa il piu' possibile