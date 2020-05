Coronavirus, il Trivulzio si difende: "Mai proibite le mascherine"

"Al Pat nessuno ha mai detto o messo per iscritto che non si dovevano indossare le mascherine per non spaventare l'utenza". Lo ha affermato l'avvocato Vinicio Nardo, legale del direttore della struttura, Giuseppe Calicchio, nell'ambito di una videoconferenza stampa organizzata dal Pio Albergo Trivulzio.

Pregliasco: "I 17 pazienti del Pat giunti da Bergamo erano in una struttura dedicata"

I 17 pazienti arrivati dall'ospedale di Sesto San Giovanni al Pat, sulla base della nota delibera regionale dell'8 marzo, "sono state seguiti in una struttura dedicata e con personale dedicato". Lo ha detto durante una videoconferenza stampa il supervisore dello storico istituto milanese Fabrizio Pregliasco. "Il Pat - ha spiegato - ha svolto un'attivita' di smistamento di pazienti in un momento acuto e, sulla della delibera dell' 8 marzo, e' stato individuato uno spazio con personale dedicato solo per 17 pazienti provenienti da Sesto San Giovanni ma con patologie di tipo internistico che sono stati seguiti in una struttura dedicata e con personale dedicato". Secondo Pregliasco, "cio' che e' successo e' inquadrabile in una situazione complessiva in cui si sono ritrovate sulla linea del fuoco persone le persone piu' fragili. E' stato fatto comunque il possibile per garantirgli la qualita' della vita e l'assistenza".

Pat, 300 morti tra gennaio e aprile 2020: in media negli anni precedenti erano 186

"Al Pat sono morte 300 persone tra gennaio e aprile, mentre erano 186 in media nel quadriennio 2015-2019. A marzo, le persone decedute sono state 70, ad aprile 133". Lo ha detto il professor Fabrizio Pregliasco

Pregliasco: "Indagine penale sul Trivulzio doverosa, ma c'è stato tsunami mediatico"

E' "doverosa" l'indagine penale aperta sul Pio Albergo Trivulzio. Lo hanno spiegato Pregliasco, supervisore della struttura, e l'avvocato Vinicio Nardo, legale dell'ente e del dg Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia colposa e omicidio colposo. Sia il virologo che il legale hanno parlato della "professionalita'" di medici e personale del Pat e Nardo ha parlato anche di una "ondata mediatica che si e' abbattuta come uno tsunami per primo e soprattutto sul Trivulzio".