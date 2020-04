Coronavirus in Lombardia: 199 decessi, calano ricoveri e terapie intensive

In Lombardia oggi si sono registrati 1.246 nuovi contagi da coronavirus, il totale sale a 65.381 casi. I morti sono stati +199, 12.050 dall'inizio dell'epidemia. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante la diretta Facebook sull'emergenza coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 11.818, per un totale di 255.331. Ieri i nuovi casi erano stati 1.041, 243 i decessi e 10.839 i tamponi.

Calano ancora in Lombardia i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva. I dati forniti dal vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante una diretta Facebook, dicono infatti che le persone in terapia intensiva sono 24 in meno rispetto a ieri (947), mentre i ricoveri in ospedale -585 (10.042). Anche ieri si era registrato un calo. Le terapie intensive erano scese di 61 unita' (per la prima volta sotto quota mille dal 19 marzo), mentre i ricoverati non in t.i. erano diminuiti di 729.

Astuti: "Per la fase 2 fondamentale la mappatura del contagio"

Questo il commento di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD (QUI la dashboard coi dati interattivi):

Finalmente ci è arrivato qualche dato, benché parziale sulle RSA. Per settimane ci è stato detto che la capacità produttiva non poteva essere aumentata; oggi rileviamo una capacità quasi doppia di quella di due settimane fa. Inoltre in questi giorni è emerso che ci sono in Lombardia laboratori privati che fanno tamponi al di fuori del sistema sanitario regionale. La Regione Lombardia deve avere il coraggio di avocare a sé la capacità produttiva anche di questi laboratori. L’andamento pressoché costante del numero di casi positivi negli ultimi giorni indica il passaggio a una fase di crescita costante (il cosiddetto plateau). Ci vorrà ancora tempo prima di vedere un’effettiva diminuzione. La battaglia non è ancora vinta. La messa in opera di una raccolta dei dati epidemiologici precisa e continua è necessaria premessa alla fase di ripresa delle attività (la cosiddetta fase due). È urgente definire al più presto il sistema di mappatura del contagio (anche tramite test sierologici) in funzione della strategia di riapertura che non dovrà essere rimandata più di quanto strettamente necessario. Le persone, le aziende e le organizzazioni lombarde devono essere in grado di interagire con i loro partner principali in maniera semplice, efficace ed efficiente, per questo è necessario che le modalità operative messe in atto in Lombardia siano compatibili e omogenee con quello che avverrà nelle altre regioni italiane e nelle altre nazioni europee.

"Dati valutati su piu' giorni ci fanno dire che il tasso e' sicuramente in decrescita". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante una diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Il dato dell'accesso agli ospedali cala sempre di piu', le persone riescono sempre di piu' a guarire. Il dato dei decessi pero' ci fa dire che siamo ancora in emergenza e che, ancora nella fase 2, i comportamenti avranno una fondamentale importanza".

Calano i contagi da coronavirus a Milano e provincia. Nelle ultime 24 ore, infatti, nel milanese si sono registrati +269 casi (ieri +325) per un totale di 15.546, mentre in citta' +95 casi (+166). Le altre province piu' colpite sono Brescia con 191 nuovi positivi (11.758 in totale), Bergamo +39 (10.629), Cremona +94 (5.407), Monza e Brianza +67 (4.042). La meno colpita e' Sondrio +71 (937).