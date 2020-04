Coronavirus, indagato il direttore del Pio Alberto Trivulzio di Milano



C'e' il primo indagato nell'inchiesta della Procura di Milano sulle infezioni da coronavirus e sulle morti del Pio Albergo Trivulzio. E' il direttore generale della struttura, Giuseppe Calicchio, iscritto nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo. Lo riporta il Corriere della sera.



Con questo atto si segna il primo passo formale delle indagini guidate dai sostituti procuratori Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, che fanno parte del pool diretto dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che si occupa dei reati legati alle colpe mediche e ai soggetti deboli. L'iscrizione di Calicchio rappresenta un passaggio tecnico, un atto dovuto indispensabile per eseguire i primi atti nella fase iniziale, sempre secondo quanto riporta il quotidiano.



Coronavirus:pm indagano su oltre 100 morti Trivulzio



La procura di Milano, che indaga sul Pio Albergo Trivulzio, punta a fare accertamenti, nel fascicolo per epidemia colposa e omicidio colposo a carico del direttore generale Giuseppe Calicchio, su oltre 100 morti (si parla di un totale di quasi 150) avvenute nell'istituto dopo lo scoppio dell'epidemia del coronavirus. Lo apprende l'ANSA. Negli altri fascicoli sulle case di riposo, iscritti per gli stessi reati anche i legali rappresentanti dell'istituto Don Gnocchi e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Iscrizioni previste pure negli altri casi, una dozzina in tutto.