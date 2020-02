Coronavirus, l'ora degli sciacalli: finti paramedici depredano le case

Coronavirus, l'ora degli sciacalli: finti paramedici derubano le case

Coronavirus nel Milanese: è già l'ora degli sciacalli. La prima segnalazione relativa a malviventi che stanno cercando di trarre vantaggio dalla situazione di incertezza che caratterizza questi giorni giunge dal Comune di Zibido San Giacomo, nel Milanese. Questa la nota diffusa dall'Amministrazione sui social: "Il comando dei Carabinieri ci informa che alcuni truffatori si fingono paramedici che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo accedere alle abitazioni private e derubare le persone. Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine".