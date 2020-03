Coronavirus: Lifeanalytics dona 50 mila euro alle regioni più colpite

Lifeanalytics ha effettuato una donazione del totale di 50.000 euro a due delle regioni più colpite dal Coronavirus: 25.000 euro a favore della Regione Veneto e 25.000 euro a favore della Regione Piemonte. Le donazioni sono volte a sostenere le strutture medico sanitarie di due zone particolarmente colpite dal virus che, ogni giorno, combattono in prima linea per limitare il contagio.

Lifeanalytics, parte del Gruppo Lifebrain controllato al 96% dal fondo Investindustrial, nasce dall’unione di ventitre società italiane che racchiudono oltre quarant’anni di esperienza su servizi analitici di vari settori, dalla chimica, microbiologia e biologia ai settori Ambientale e Agroalimentare.

Questa donazione fa seguito all’iniziativa benefica messa in atto da Lifebrain, che ha donato 100.000 euro a due principali strutture ospedaliere di Roma (Spallanzani e Gemelli) e dal fondo Investindustrial che insieme ad altre società in cui ha investito ha destinato oltre 6,5 milioni di euro agli ospedali, agli enti pubblici e alle strutture sanitarie in favore della lotta al coronavirus.