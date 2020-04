Coronavirus: LifeAnalytics lancia il test per il rilevamento sulle superfici

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, il Gruppo Lifeanalytics ha messo a punto un test per il rilevamento di Covid-19 sulle superfici ambientali. L’analisi consentirà alle aziende e alle autorità sanitarie di testare e monitorare a livello nazionale l'efficacia delle misure di sanificazione messe in atto per fronteggiare la recente emergenza epidemiologica.

Il test svolge un ruolo importante per analizzare l'efficacia delle procedure di risanamento e monitorare l'igiene degli ambienti: secondo quanto evidenziato da recenti studi sperimentali, il coronavirus sarebbe infatti in grado di sopravvivere sulle superfici per lunghi periodi di tempo, in alcuni casi anche settimane.

Nel dettaglio, Lifeanalytics ha elaborato una soluzione integrata di test basati su Real Time PCR (Reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa) che include l'estrazione di RNA - RiboNucleic Acid (sigla con cui viene comunemente indicato l’acido ribonucleico) al fine di rilevare la presenza del virus COVID-19 e SARS-related-CoV in tamponi per superfici ambientali, utilizzabile anche su dispositivi medici, giocattoli, maniglie, banchi di lavoro, attrezzature, maniglie, scrivanie ed in generale su qualsiasi superficie.

Il test viene eseguito secondo le Linee Guida fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed è stato sviluppato sulla base delle indicazioni di letteratura internazionale.

L’analisi viene eseguita presso il Laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto di Oderzo (Treviso) -uno dei tre Hub del Gruppo attivo nei settori ambientale, agroalimentare, sanitario-ospedaliero- con una capacità di 100 analisi al giorno.

“La ripresa delle attività lavorative comporterà per le aziende e gli enti la necessità di adoperarsi al fine di assicurare una corretta sanificazione di uffici ed ambienti lavorativi” spiega Giovanni Giusto, AD Lifeanalytics. “Noi siamo in grado di supportare su tutto il territorio italiano le aziende e le autorità sanitaria nell’emergenza con un innovativo test in grado di rilevare il virus Covid-19 sulle superfici oltre a poter intervenire con altri test specifici che riguardano il processo di sanificazione”.