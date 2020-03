Coronavirus, Lombardia pensa a blocco totale. Stop a negozi e imprese

Fermare tutto per 15 giorni, questa l'idea al vaglio di Regione Lombardia per sconfiggere il virus. "Sono arrivato alla consapevolezza che dobbiamo adottare le misure piu' dure possibili per un arco di tempo molto circoscritto", afferma l'assessore al Welfare Giulio Gallera a Mattino 5. "Gli esperti ci dicono che se fermiamo il Paese per 15 giorni poi riusciamo a sconfiggere questo virus- afferma- e fermarlo

vuol dire probabilmente chiudere le attivita' produttive, l'Idroscalo, bloccare i mezzi di trasporto, stare a casa e a quel punto possiamo forse ricominciare in un lasso di tempo molto breve". L'assessore Gallera ricorda inoltre che l'impegno economico del governo per permettere alla Lombardia di ripartire devrà essere "altrettanto straordinario". A detta di Gallera infatti, "altri 15-20 giorni di una corsa cosi' forsennata di persone al pronto soccorso e alla terapia intensiva noi non li reggiamo". Si sta dunque vagliando un "eventuale provvedimento molto duro per tutta la Regione".