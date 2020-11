Coronavirus, Lombardia: 9221 nuovi casi, 175 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di oggi, 20 novembre, tamponi effettuati: 42.248, totale complessivo: 3.724.757; nuovi casi positivi: 9.221 (di cui 652 'debolmente positivi' e 115 a seguito di test sierologico); guariti/dimessi totale complessivo: 177.832 (+4.985), di cui 7.558 dimessi e 170.274 guariti; in terapia intensiva: 930 (+15); ricoverati non in terapia intensiva: 8.304 (+13); decessi, totale complessivo: 20.190 (+175). I nuovi casi per provincia: Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città; Bergamo: 249; Brescia: 623; Como: 948; Cremona: 124; Lecco: 255; Lodi: 156; Mantova: 275; Monza e Brianza: 986; Pavia: 385; Sondrio: 390; Varese: 922.

Covid: in ospedale Fiera Milano 90 pazienti in meno di un mese

A poco meno di un mese dall'apertura, avvenuta lo scorso 23 ottobre, sono stati ricoverati nel Padiglione del Policlinico in Fiera Milano 90 pazienti. E' quanto fa sapere lo stesso Policlinico di Milano. In questo periodo 18 pazienti sono stati trasferiti perche' migliorati e hanno potuto essere inviati alla riabilitazione, o a reparti a minore intensita' di cura, o perche' erano cambiate le loro esigenze di cura. Attualmente ci sono 65 posti letto attivati su 5 moduli, con 64 pazienti ricoverati. Il piano di attivazione prevede di raggiungere un totale di circa 80 posti letto nel corso della prossima settimana. Sono dati, conclude il Policlinico, che confermano da un lato il numero elevato di malati gravi che richiedono trattamento intensivo, e dall'altro la progressiva attivazione di una grande struttura pensata per accoglierli.