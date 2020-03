Coronavirus: Milano, circa 500 denunciati. In arrivo i droni 'controllori'

Aumentano controlli e denunce nel territorio di Milano in relazione alle disposizioni piu' stringenti adottate per l'emergenza coronavirus. Secondo quanto comunica la Prefettura, ieri sono state controllate 8221 persone, con 497 denunce ex art. 650 C.P. (inosservanza dei provvedimenti amministrativi) e 43 denunce ex art. 495 e 496 C.P. (falsa attestazione o falsa dichiarazione/ false dichiarazioni su identita'). Sono stati inoltre controllati 4230 esercizi commerciali ed e' stata disposta la sospensione per 4 di essi.

Nel frattempo, è stato dato il via libera all'uso di droni fino al 3 aprile per le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale. "In un periodo particolare come questo - hanno commentato il vicepresidente regionale, Fabrizio Sala, e l'assessore alla sicurezza, Riccardo De Corato - è sempre più importante il controllo del territorio, soprattutto dall'alto". "Nei bandi per le Polizie locali - ha ricordato l'assessore regionale alla Sicurezza - che Regione Lombardia ha pubblicato negli ultimi 2 anni, il drone è stato sempre inserito come dotazione strumentale. E già vari Comuni lombardi hanno usato questo apparecchio per il controllo delle proprie aree. Adesso sarà utile anche per capire meglio i movimenti dei cittadini".